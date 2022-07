Festa Junina Solidária da Etec teve muita animação

A Escola Técnica (Etec) do Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul realizou uma animada festa junina no último sábado do mês passado. O arraiá contou com a presença dos alunos, docentes e servidores administrativos da escola.

Além de muita comida típica, como cachorro quente, pipoca, bolo, arroz doce e chocolate quente, o arraiá teve quadrilha e música ao vivo apresentada pelos próprios alunos. Não faltaram ainda as mensagenzinhas cheias de chamego do tradicional correio elegante e a roleta de prêmios, que não podia faltar.

A roleta foi recheada através das arrecadações dos alunos, docentes e servidores e contribuições dos familiares e apoiadores do evento.

O dinheiro arrecadado na roleta será utilizado nas campanhas de Dia das Crianças e no Natal Solidário.