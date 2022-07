Festival de Mini Handebol divertiu a garotada

No último sábado, dia 9, foi realizado no Centro Educacional Esportivo José Cortez o 2º Festival de Mini Handebol de Vargem Grande do Sul.

Segundo o Departamento de Esportes e Lazer, foi uma tarde de diversão para as crianças de 6 a 11 anos, que participam do Projeto de Handebol e Projeto Atletas Nota 10 do município. Dessa vez, o evento contou com a participação de 70 crianças além dos familiares que acompanharam a tarde de jogos.

Para os professores Rafael e Juliano, do Departamento de Esportes e Lazer, esse tipo de evento é muito importante para as crianças, visto a grande socialização entre os núcleos dos projetos que acontece durante os jogos, já que as equipes não são formadas com atletas apenas dos seus núcleos.

Quem quiser treinar Handebol ou Mini Handebol pode procurar o professor Juliano ou o Departamento de Esportes e Lazer.

Informações pelo telefone 3641-2325 ou através do e-mail: grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.