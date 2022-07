Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Lourdes Peixoto Santiago, aos 68 anos de idade, no dia 9 de julho. Viúva; deixou os filhos Márcio, Marcelo, Mauro e Márcia; noras; genros; netos; bisnetos; as irmãs Celina e Lúcia e sobrinhos. Foi sepultada no dia 10 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Holanda Della Torre, aos 93 anos de idade, no dia 8 de julho. Deixou os filhos Maria, Marcos, Francisco, Donizete e Sérgio; as noras Ângela, Lúcia, Marli e Fátima; os netos Rene, Fábio, Bruno, Carla, Gilberto, Thalison, Luís, Lucilene, Lucas, Tamires, Marcos Gabriel, Maria Lídia, Aline, Anieli, Felipe, Gislaine, Leandro e Giseli; os bisnetos Felipe, Lucas, Bryan, Bernardo, Gabrieli, Lucimara, Laysla, Luquinha, Davi Lucca

Cibely, Augusto, Loreta, Denis, Caio, Gustavo, Anthoni, Miguel e

Clara Emanuelly; e sua cuidadora Paula. Foi sepultada no dia 9 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gilmar Trevizan, aos 48 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou a mãe Clair Rodrigues Trevizan; a filha Betina; a neta; o genro; os irmãos João Batista, Olinda, Sueli e Gilberto; o cunhado Forti e a cunhada Maria Ângela. Foi sepultado no dia 12 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Janis Adeli Buscarioli de Oliveira, aos 67 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixou o marido Benedito Ireno de Oliveira; os filhos Rogério, Joice e Rodrigo. Foi sepultada no dia 13 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Olivia Facca Cotecco, aos 96 anos de idade, no dia 13 de julho. Viúva de João Geraldo Cotecco, deixou os filhos Humberto, Marlene e Regina; o genro Cláudio; a nora Sandra; os netos Leandro, Cláudio, Rodrigo, André, Erica, Fabiano, Tiago, Juliana e Fernanda; os bisnetos Letícia, Luísa, Ana Clara, João Pedro, Matheus, Guilherme, Lucas, Isabela, Diego, Yago e Yasmin e os irmãos Luís, Yolanda e José. Foi sepultada no dia 14 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Hedda Cossi de Andrade, aos 95 anos de idade, no dia 14 de julho. Viúva de Geraldo Ribeiro de Andrade que por muitos anos foi colaborador no Jornal Gazeta de Vargem Grande. Deixou os filhos Picida, Joaquim, Amelinha, Silvia, Edinha e Ana Tereza. Deixou 20 netos, 12 bisnetos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 14 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Gilmar Trevizan, aos 48 anos de idade, no dia 11 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Hedda Cossi de Andrade, aos 95 anos de idade, no dia 14 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Holanda Della Torre, aos 93 anos de idade, no dia 8 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Lourdes Peixoto Santiago, aos 68 anos de idade, no dia 9 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Janis Adeli Buscarioli de Oliveira, aos 67 anos de idade, no dia 13 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Olivia Facca Cotecco, aos 96 anos de idade, no dia 13 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.