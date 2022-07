Inscrições para novas vagas do Programa Bolsa Trabalho vão até 19 de julho

A prefeitura de Vargem Grande do Sul, mais uma vez, aderiu ao programa Bolsa Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo A cidade foi contemplada com mais 40 vagas que serão disponibilizadas para moradores de baixa renda.

O programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho oferece vagas para os moradores do Estado que estejam desempregados, que não sejam beneficiários de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente, maiores de 18 anos e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

O Programa oferece uma bolsa de R$ 540,00 por mês para os bolsistas, que devem cumprir 4 horas de trabalho por dia durante a semana nos locais indicados pela Prefeitura em diversas áreas como zeladoria predial e urbana, atividades como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos assim como também em áreas administrativas. O bolsista também deve cumprir a qualificação profissional.

O bolsista permanece por 5 meses no programa, podendo ser desligado antecipadamente em caso de reemprego ou descumprimento das condicionalidades do programa.

As inscrições são gratuitas e online e só podem ser feitas pelo portal do Bolsa do Povo: www.bolsadopovo.sp.gov.br, até o dia 19 de julho sendo necessário RG, CPF, Carteira de Trabalho (CTPS) e Comprovante de Endereço (conta de água, luz ou telefone).

É importante que o interessado preencha corretamente os campos com nome, número correto de documentos para evitar a desclassificação. Os inscritos passarão por triagem pela Secretaria de Desenvolvimento e os classificados serão informados por telefone e e-mail.

Os interessados que tiverem dificuldades podem buscar auxílio para a efetivação do cadastro no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no prédio do Poupatempo, na esquina da rua Cel. Lúcio com a Silva Jardim, levando toda a documentação necessária, das 9h às 17h, dúvidas pelo telefone 3641-9000, ramal 9045.