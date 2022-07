Vargem vai sediar algumas competições dos 64º Jogos Regionais

Os Jogos Regionais foram retomados pela Secretaria de Estado dos Esportes após dois anos de pausa por conta da pandemia da Covid 19. Neste ano, a competição volta a ser disputada com novas regras para os municípios participantes. A principal mudança é que não há uma sede fixa para todos os jogos e provas em disputa. Assim, os atletas não ficarão mais alojados em outras cidades e irão se deslocar apenas nos dias dos jogos, retornando para casa após as partidas. Vargem Grande do Sul será a sede das competições de futebol e futsal masculinos.

De acordo com o divulgado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, as partidas de futebol masculino serão disputadas nos dias 29, 30 e 31 de julho, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Já as partidas de futsal serão jogadas no ginásio do Centro Educacional Esportivo José Cortez, nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

Neste ano, Vargem Grande do Sul terá atletas que vão competir em 12 modalidades, como natação ACD masculino (1º jogos paralímpicos), biribol masculino, futebol masculino, futsal masculino, handebol masculino, judô feminino e masculino, karatê feminino e masculino, taekwondo feminino e masculino e vôlei de praia masculino.

Vargem nos Jogos

A estreia de Vargem na competição será no dia 23 de julho, próximo sábado, com a equipe de handebol masculino enfrentando Santa Bárbara D’Oeste, no CIC, em São João da Boa Vista, às 14h. No dia seguinte, no mesmo ginásio, às 9h, joga contra Bragança Paulista e no dia 30 de julho, às 15h joga contra Itapira.

O time masculino de futebol de campo de Vargem joga contra Itatiba, às 20h, do dia 29 de julho, na Vargeana. No dia seguinte, enfrenta Amparo às 16h, e no dia 31, às 11h, fará a partida contra Santa Bárbara D’Oeste.

No dia 5 de agosto, o time masculino de futsal joga no CEE José Cortez, às 21h, contra Santa Bárbara D’Oeste. No dia 6, às 16h, enfrenta Hortolândia e no dia 7, às 11, joga contra Águas da Prata.

A equipe de biribol vai a Americana no dia 20 de agosto, onde enfrenta Casa Branca, às 10h, Araras às 12h e o time da casa às 14h. Ainda no dia 20 de agosto, em Mogi Guaçu, a dupla de vôlei de praia masculina enfrenta os jogadores de Bragança Paulista às 8h30 e os de Rio Claro, às 10h.

A competição segue até setembro e garante vagas para os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em São Sebastião, de 3 a 15 de outubro. Ainda não foram divulgadas a programação das modalidades judô, taekwondo e karatê. O Departamento de Esportes e Lazer convida os moradores a acompanhar os jogos que serão disputados pelas equipes de Vargem.