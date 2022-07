Casa Branca vai retomar obras de casas da CDHU

A prefeitura de Casa Branca informou que na quarta-feira, dia 13, a equipe técnica da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) e a empresa responsável pela execução da obra das 50 moradias do conjunto habitacional do Jardim Bela Vista participaram de uma reunião para decidir os últimos detalhes para a retomada dos serviços nos próximos 15 dias.

As 14 casas que já foram construídas pela CDHU vão ser finalizadas, serão feitos reajustes necessários e serão construídas as outras 36, totalizando 50 residências. A obra foi paralisada há mais de oito anos, conforme informou a prefeitura casabranquense.

Para o prefeito Marco César Aga, a retomada dessa obra é o resultado de muito trabalho. “Sabemos da importância dessas moradias para aqueles que aguardam ansiosamente a sua conclusão, por isso, nosso empenho na sua retomada. É uma alegria saber que essa situação vai se resolver. Seguimos trabalhando para que junto com o governo estadual possamos resolver problemas pendentes e trazer soluções eficazes e ágeis para Casa Branca”, comentou.