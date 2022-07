Curso de qualificação profissional realiza formatura

Na terça-feira, dia 12, foi realizado o evento de encerramento das oficinas oferecidas pelo Centro de Acolhimento e Capacitação Sueli Gambaroto Mortais. A festividade contou com a distribuição de certificados aos 68 formandos de diversos cursos, como Crochê em Barbante, Biquinho em Crochê, Tricô, Bordado, Depilação, Design de sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Corte e Costura, Variedades em Crochê, Bordado e Patch Aplique.

Os cursos foram ministrados no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais, da Escola de Qualificação Profissional do Fundo Social de Solidariedade em parceria com o Fundo Social de São Paulo e das oficinas do Programa Fortalecendo a Família.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), da Diretora do Departamento de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, da primeira-dama Maria, do vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), demais colaboradores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Ação Social, diretores da prefeitura e servidores. Representando a Câmara, compareceu a vereadora Danutta Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos).

“Agradecer imensamente as monitoras dos cursos ministrados: Joana D’Arc, Maria Benedita, Maria de Fátima, Regina Thezolin, Regina da Costa, Rosângela Fernandes, Tainá Tupan, Valdirene Macedo, Celene D. Moraes Fernandes e Benedita Martins. Parabéns a todas as formandas e as monitoras”, agradeceu Amarildo.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul