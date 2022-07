Defesa Civil alerta para período de estiagem em Vargem

Com a chegada do inverno e o tempo seco, teve início a temporada de fogo em mato em toda a região. Focos de incêndio têm mobilizado a Guarda Civil Municipal diariamente. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Vargem Grande do Sul alerta toda população para o período de seca em nossa região.

Isso ocorre devido à estação, onde as chuvas são escassas e a umidade relativa do ar tende a cair muito, por isso é muito importante que toda a população se atente para algumas orientações. Segundo dados da estação de Vargem Grande do Sul do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, na última semana, a umidade relativa do ar na cidade chegou a ficar abaixo dos 30%, no final de semana passado. Nesta segunda-feira, dia 11, a umidade mínima foi de 30,1%.

Atenção

Na Escala psicrométrica, que faz a classificação dos estados de criticidade, quando a umidade relativa está entre 21% e 30% é considerado estado de atenção. Nesse período,

É preciso evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h. Além disso, recomenda-se umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc. e sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas.

De acordo com a Defesa Civil de Vargem, neste período é muito importante ingerir maior quantidade de água e líquidos para compensar a falta de umidade no ar com atenção especial para crianças e idosos, bem como animais domésticos.

Conforme o informado, quando a umidade do ar está acima de 30% significa boas condições para a saúde, de 20% a 30% é estado de atenção. De 12% a 20% é considerado estado de alerta. A Defesa Civil pontuou que a umidade do ar menor que 12% já caracteriza Estado de Emergência.

Queimadas

Outra orientação feita pela Defesa Civil nesta época do ano é em relação às queimadas que trazem tanto prejuízo ao meio ambiente e a saúde das pessoas e comprometendo até a segurança no trânsito. “Por isso, evite colocar fogo em terrenos ou lixo para realizar limpezas. Não jogue guimbas de cigarros, vidros ou qualquer outro material que possa causar incêndios a margens de rodovias ou estradas, os incêndios nas margens de rodovias causam problemas para visibilidade dos motoristas e a fuligem produzida deixa o pavimento escorregadio o que pode provocar acidentes”, informou.

A Defesa Civil também orienta aos produtores rurais para que seja realizado acero ao redor de cercas, postes de energia elétrica e edificações das propriedades para que não haja prejuízos em caso de ocorrências de fogo e principalmente que o proprietário não utilize de fogo para o manejo de pastagens, pois, pode-se facilmente perder controle e este incêndio se espalhar para outras áreas.

Para informações ou para tirar dúvidas, os telefones de contato com a Defesa Civil são 199 ou (19) 3641-5877.

Campanha

Com a chegada do período de estiagem, os GCMs de toda a região iniciaram uma Campanha nas redes sociais para conscientizar a população. O GCM Eduardo Garcia, de Vargem, fez uma postagem em sua página da rede social Facebook para alertar a população sobre as queimadas neste período.

Compartilhando um vídeo de uma das queimadas que se alastraram pela cidade no último ano, ele pediu que a população não deixe que essas cenas se repitam. Ele pontuou que o momento requer uma série de cuidados com a saúde e também com o meio ambiente, pois a possibilidade de incêndios florestais neste período é maior por conta das condições climáticas.

“A Defesa Civil/GCM pede conscientização da comunidade, em especial dos moradores de áreas rurais – onde habitualmente há os maiores focos de incêndios. Uma das nossas maiores preocupações com o período de seca são os incêndios que tomam proporções descontroladas, podendo devastar a vegetação e matar animais. Nesse sentido, orientamos que seja feito o trabalho de prevenção por parte dos produtores, que são os aceiros ao longo das propriedades”, disse.

Conforme ressaltou, é importante que o fazendeiro já trabalhe com essa ideia porque ele sabe que nesta época o incêndio acontece. “Então, é preciso ter uma atenção redobrada agora, para que nesses meses de julho e agosto, quando se intensificam os números das queimadas, o trabalho feito lá no início, que é a realização dos aceiros, ajude a diminuir o alastramento desse fogo”, comentou.

O GCM publicou que a prática das queimadas em terrenos urbanos causa danos maiores ainda a população, pois afeta diretamente a saúde das pessoas, principalmente crianças, idosos e aqueles com problemas respiratórios. “Por conta da pandemia, a gravidade é ainda maior. Reforçamos que se as pessoas tivessem conscientização do agravamento dos problemas de saúde que a fumaça das queimadas traz, fariam a limpeza dos terrenos de outra forma, sem colocar fogo”, disse.

Ele informou alguns cuidados necessários para evitar incêndios florestais. “Não atear fogo para limpeza de terrenos, lixo ou resto de podas de árvores. Após fumar, apagar o cigarro e descartá-lo em local adequado. Ao identificar um incêndio, procurar um local seguro, distante do fogo e da fumaça ligar para o 199 ou 153 e indicar o local exato do incêndio, se possível, com pontos de referência”, completou.