Efetivo insuficiente das forças de segurança em Vargem preocupa

Na última semana, as forças de segurança da cidade e da região foram pautas na agenda do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) que se encontrou com membros da Polícia Militar e Polícia Civil e discutiu assuntos sobre o tema.

Há alguns anos, o quadro efetivo das forças de segurança da cidade vem sendo motivo de preocupação para os políticos e também munícipes. Um dos assuntos que gera apreensão, por exemplo, é o efetivo da Polícia Civil da cidade.

Até a aposentadoria da delegada Anna Valéria, a cidade contava com dois delegados atuando no município: ela e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, que segue na Polícia Civil da cidade. Desde então, ainda houve períodos com dois delegados na cidade, mas há muito tempo, o delegado Antônio Carlos segue como único no município e ainda acumulando plantões na região.

Assim, durante a noite e aos finais de semana, a Delegacia se mantém fechada e as ocorrências que acontecem no município são todas levadas ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. Além da Delegacia de Polícia Civil, entretanto, a cidade conta com uma Delegacia de Defesa à Mulher (DDM) que não possui mais nem sede própria há alguns anos.

Uma fonte ouvida pela Gazeta de Vargem Grande, com experiência na área de segurança pública, comentou sobre o efetivo na segurança da cidade. Conforme ressaltou, o efetivo da Polícia Militar é de 23 ou 24 PMs, porém, hoje, só há 17 policiais. A quantidade, conforme pontuou, é incompatível com o desenvolvimento do município, pois há quase 20 anos, em 2004, o quadro efetivo era composto por 31 policiais, o que mostra o quanto caiu o efetivo da cidade, que, por outro lado, segue com crescimento populacional.

A pessoa ouvida pela reportagem ainda ponderou que o quadro da Polícia Civil da cidade também está super defasado, enfatizando a falta de pelo menos mais um delegado na cidade.

Conforme ressaltou, o quadro efetivo da Guarda Civil Municipal, por sua vez chegou a um número bom, somando 35 GCMs entre homens e mulheres. “Ele é bem equipado em termos de viatura e material. A nível regional, nossa estrutura é a melhor. O efetivo é muito bom e a estrutura em todo sentido é excepcional”, disse.

Esse aumento no quadro de GCMs ocorreu nos últimos meses, pois até algum tempo, era visível que o número de servidores era bem menor do que a quantidade de atribuições e ações desenvolvidas pela corporação.

Visita comandante PM

Na segunda-feira, dia 11, o prefeito publicou em sua página da rede social Facebook que a Tenente-Coronel PM Sílvia Andréia Mantoani, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em São João da Boa Vista e que atende Vargem, se reuniu com o Executivo no gabinete da prefeitura.

Conforme informou, foram tratados assuntos de segurança pública relacionados ao município e região. Também estiveram presentes, o Capitão PM Danilo Carvalho Adair, responsável pela 4° CIA e o comandante do Pelotão da Polícia Militar do município, 2° Sargento Márcio Henrique da Costa, além do comandante da Guarda Civil Municipal, Marco Antônio e o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), Rogério Bocamino.

Visita Polícia Civil

No mesmo dia, William Ricardo, Delegado Seccional da Polícia Civil de São João da Boa Vista, foi ao gabinete do prefeito. Estiveram presentes também os delegados Antônio Pereira e Eduardo Denadai.

Em sua publicação, o prefeito informou que na ocasião foram discutidos assuntos diversos relacionados a segurança pública, com destaque para a situação estrutural da Delegacia do município, a ausência de uma delegada para a Delegacia da Mulher, dificuldades relacionadas a Recursos Humanos das polícias, ações desenvolvidas em parceria com a Polícia Civil e Guarda Municipal, entre outros assuntos de interesse público.

Secretaria de Segurança Pública

Na quinta-feira, dia 14, o prefeito esteve em São Paulo na Secretaria de Segurança Pública em audiência com o secretário General Campos. Estiveram presentes na comitiva, os vargengrandenses Coronel João Roberto do Nascimento e o vereador Magalhães (União Brasil).

Na data, foram levados pelo prefeito assuntos relacionados com segurança pública envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil de Vargem ao secretário. “Convictos da importância da parceria existente entre a prefeitura e as forças policiais do estado que atuam em nosso município, tendo a mesma convicção que nossas solicitações paulatinamente serão atendidas”, disse.

O prefeito agradeceu ao General Campos pela acolhida e ao Coronel Nascimento e vereador Magalhães por terem acompanhado na audiência.

Comando da PM de São Paulo

Durante a viagem à São Paulo, que ocorreu na quinta-feira, dia 14, o prefeito também foi ao Comando Geral da Polícia Militar para reunião com o Coronel Renato Nery Machado.

Coronel Nery é de São João da Boa Vista e comandou o 24° BPMI também sediado na cidade. Hoje ocupa o segundo maior posto de comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o de subcomandante. “Coronel Nery atuou muitos anos como oficial no 24° batalhão, onde criou uma excepcional relação com os gestores das cidades da região, razão do nosso abraço, agradecimento e principalmente reconhecimento pelo trabalho realizado que o levou ao honroso cargo que atualmente ocupa”, disse o prefeito.

Amarildo também relatou que, durante a visita, puderam rever o Capitão Richard, de Aguaí, que comandava a Companhia da PM da região e, hoje, atua junto com o Coronel Nery, bem como o Sargento Alexandre e o Cabo Alex.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Delegado Seccional da Polícia Civil, William Ricardo, foi ao gabinete do prefeito

General Campos e o prefeito Amarildo