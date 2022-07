Ensaios para a Festa das Nações estão a todo vapor

Com a retomada do calendário de eventos, que estava paralisado devido à pandemia da Covid-19, o Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura de Vargem Grande do Sul se prepara para uma das festas mais aguardadas na cidade: a 20ª Festa das Nações, que acontecerá em setembro.

Os ensaios do Grupo da Cultura para a tradicional festa, que conta com apresentações e comidas típicas dos países homenageados, começaram em abril e se intensificaram nas últimas semanas, com a aproximação do evento.

Os grupos, sob coordenação de Cristina Sbardelini na dança e Lucas Buzato na música, esse ano enfrentam um desafio ainda maior, uma vez que 100% das apresentações serão inéditas.

O grupo ainda conta com novos integrantes, que prometem abrilhantar ainda mais as apresentações na Festa das Nações, que acontece nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.