Alto número de faltas em consultas e cirurgias do Conderg preocupa

Muita gente sofre com a espera para uma consulta, exame ou até mesmo ser chamado para uma cirurgia eletiva. Mas um levantamento de atendimentos no Hospital Regional do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), em Divinolândia, divulgado pelo vereador Canarinho (PSDB) no final de junho na Câmara, trouxe dados preocupantes: a quantidade de pacientes que têm faltado às consultas agendadas é muito alta.

Mensalmente Vargem Grande do Sul tem pactuado com o Sistema Único de Saúde (SUS) para ofertar os procedimentos de oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia, além de exames e cirurgias, aos moradores no Hospital do Conderg. Na sessão da Câmara do dia 21 de junho, o vereador mostrou dados preocupantes sobre o absenteísmo que vem acontecendo

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o vereador Canarinho comentou que o número de pessoas que faltam às consultas, exames e cirurgias agendadas chamou atenção negativamente e pediu que os pacientes se conscientizem da necessidade de comparecer ao atendimento agendado. Ele destacou que o Hospital do Conderg é um centro de referência e as pessoas que têm a consulta agendada têm o direito de aproveitar dessa qualidade.

Canarinho afirmou que reconhece o esforço da equipe do Departamento Municipal de Saúde para diminuir esse índice de faltas. “O pessoal da Regulação está empenhado, liga para o paciente alertando sobre a consulta e na véspera, volta a ligar, lembrando do atendimento, oferecem o transporte. E mesmo assim, há essa quantidade de faltas”, lamentou.

Por fim, pediu que a população aproveite as consultas, exames e cirurgias já agendadas e não faltem ao atendimento. “Ou pelo menos, avise a regulação para que outra pessoa seja chamada. Quem não vai, acaba prejudicando o andamento da fila e o próximo paciente, que poderia ser chamado no lugar”, observou.

Faltosos de abril

Em Abril, o Conderg ofereceu aos municípios do consórcio o total de 4.449 consultas de oftalmologia, 749 de otorrinolaringologia e 820 de ortopedia. Desse total, foram atendidos 3.659 pacientes de oftalmologia, 550 de otorrino e 608 de ortopedia. Não compareceram 790 às consultas de oftalmo, 199 de otorrino e 212 de ortopedia, um índice de absenteísmo de 17,76%, 26,67 e 25,85% respectivamente.

O levantamento apontou que em abril, nas consultas de oftalmologia agendadas para pacientes de Vargem, ocorreram 65 faltas, o que representa 15,04% com relação ao total ofertado ao município. Em ortopedia foram registrados 29 faltosos, um total de 16,48% da quantidade ofertada para a cidade. Além disso, 13 faltas aconteceram em consultas de otorrinolaringologia, um percentual de 14,29%.

Em abril, apenas 80% das vagas disponíveis para cirurgia geral foram atendidas, uma vez que 15 pessoas faltaram ao procedimento, registrando 20% de faltas do total disponível para a cidade.

Outro dado preocupante é que duas pessoas não compareceram ao exame de endoscopia, que tem a disponibilidade extremamente limitada. As duas faltas equivalem a 29,41% do total.

Faltas em maio

Em maio, para todas as cidades atendidas pelo Conderg, foram oferecidas um total de 5.125 consultas de oftalmo, 1.087 de otorrino e 774 de ortopedia, sendo que houveram 1.040 faltas em oftalmo (20,30%), 339 em otorrino (31,19%) e 288 em ortopedia (27,12%).

Em Vargem, durante o mês de maio, foram registradas ainda mais faltas do que em abril. Nas consultas de oftalmologia aconteceram 82 faltas (22,76%), em ortopedia foram registradas 32 faltas (18,50%) e em otorrinolaringologia houveram 31 faltas (22,96%)

As faltas de cirurgia geral em maio também preocupam, uma vez que 14 pessoas não compareceram no procedimento, totalizando 13,86% da quantidade de cirurgia geral disponível para Vargem.

Os faltosos do exame de endoscopia quadruplicaram no mês, saltando para 8, um total de 40% dos procedimentos destinados à Vargem.

Reunião

Na sessão da Câmara, Canarinho relatou aos vereadores que os dados foram repassados em um Censo, apresentado enquanto representava Vargem no Conselho Fiscal do Conderg, que reúne um vereador de cada cidade do Consórcio.

“Essa falta está crescendo muito na região, Vargem é uma das cidades que menos tem esse absenteísmo, mas ainda tem. Apesar do trabalho da regulação que liga um dia antes e confirma se essa pessoa vai, chega na hora a pessoa não vai e não dá tempo de chamar outra pessoa. Isso é complicado”, disse.

Sem resposta

O jornal contatou a Prefeitura Municipal para saber o que está sendo feito para melhorar isso e como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que também é presidente do Conderg, tem discutido a situação entre os prefeitos da região. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.