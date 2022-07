Depois de registrar mais de 6.000 casamentos, Faustinho se aposenta

Também foram milhares de nascimentos e óbitos por ele registrados no Cartório do Registro Civil de Vargem Grande do Sul, onde Fausto Gadiani Júnior, 52 anos, mais conhecido como Faustinho, trabalhou por várias décadas até se aposentar no dia 1º de julho, no cargo de oficial substituto, onde vai continuar com a mesma função.

Faustinho começou a trabalhar aos 12 anos no antigo Fórum da cidade, que funcionava onde hoje é a Casa da Cultura, na Rua Major Correa, exercendo meio período depois que saía da escola. Filho de Irlei Geremias Gadiani e Fausto Gadiani, já falecido, foi seu pai quem lhe abriu as portas no ofício cartorário, uma vez que por mais de 50 anos, Fausto Gadiani trabalhou no Cartório Civil de Vargem, chegando à titularidade do mesmo, quando se aposentou no final da década de 80.

Nestes anos todos, Faustinho foi galgando os cargos, iniciando como auxiliar, depois escrevente e oficial substituto, tendo também assumido a direção do Cartório Civil quando vagou a sua direção, hoje preenchida por concurso público e tendo como oficial Maisa Del Valle da Silva.

Neste período, Faustinho trabalhou no prédio do antigo Fórum, depois quando o cartório se instalou no novo Fórum da cidade e atualmente no prédio situado na Rua Cel. Lúcio nº 920. Nas funções do cartório estão o registro de todos os casamentos, nascimentos e óbitos ocorridos no município desde 1891, quando o Cartório do Registro Civil foi criado em Vargem Grande do Sul, estando registrados em seus livros todo o histórico da cidade nestes mais de 130 anos de funcionamento.

Casado com a professora Roselene dos Santos Gomes Gadiani, o casal tem os trigêmeos Mariana, Isabela e Rafael, hoje jovens com 16 anos. Apreciador de uma boa música, toca trompete, participou durante muitos anos da antiga Banda Luiz Malatesta e é membro da Loja Maçônica Caminho do Dever em São Sebastião da Grama.

Faustinho não pretende parar de trabalhar, vai continuar no cargo pelo qual se diz apaixonado pelo que faz. “Passamos a fazer parte da vida de tantas pessoas, casamos os pais, registramos o nascimento dos filhos, nos tornamos solidários por ocasião dos óbitos e somos reconhecidos por tudo isso, que marca nossa vida e também das outras pessoas. É gratificante, criamos muitos vínculos”, afirmou.

“Pretendo continuar ainda na minha função, fizemos um novo contrato de trabalho e resolvemos continuar atendendo o público por mais alguns anos. É um cargo de confiança, ao qual sinto-me lisonjeado de continuar”, finalizou.