Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Dorival Caymmi

Nascimento: 30/04/1934 – Salvador (Bahia)

Morte: 16/08/2008 – Rio de Janeiro

Atividades: cantor, compositor, instrumentista, poeta, pintor e ator brasileiro

Combinando simplicidade e sofisticação, Caymmi trata em suas composições de temas do cotidiano, principalmente da Bahia e de seu amor pelo mar, personagem principal de sua obra.

Autodidata, começa a tocar violão sozinho, com alguma ajuda do seu pai.

Ainda em Salvador, Caymmi aproveita a cultura tradicional da cidade, principalmente a da matriz africana de uma Bahia ainda colonial para compor suas músicas.

Entre as primeiras composições estão as canções praieiras (gênero inventado por ele), “O mar”, 1937; “É doce morrer no mar”; “O samba”; “Você já foi à Bahia”, 1941. E as composições baseadas em motivos folclóricos “A Preta do Acarajé” e “Roda pião”, ambas de 1939.

Viaja para o Rio em 1938, trabalha nas redações de jornais e frequenta o meio artístico, tocando violão e cantando.

Caymmi conhece o sucesso em 1938, quando grava com Carmem Miranda um disco com a música: “O que é que a Baiana tem?” estrelando o filme: “Banana da terra” (1939) estrelado pela cantora: “o requebrado das mãos” e antebraço” que caracteriza sua performance, é sugestão do compositor.

Em 1940 lança “Samba da minha terra” com versos que se tornam um ícone do samba.

“Marina” em 1947 é uma das suas músicas mais conhecidas.

Nos anos 40 e 50 foram grandes sucessos: “Dora” 1945; “Saudades da Bahia” 1957; “Doralice” 1959 e “Maracangalha”, sucesso do carnaval de 1956.

Na década de 1970 foi convidado para compor a trilha sonora da novela “Gabriela”.

Obrigado Dorival Caymmi.

Salve a M.P.B.!!!

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho