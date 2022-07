A pinscher Melissa é a fofura que a Coluna Momento Pet traz essa semana. A cachorrinha é a grande paixão de Rita de Cássia Zanqueta, que cuida com muito carinho e atenção da companheira.

Rita contou que tinha acabado de perder uma cachorrinha chamada Mel, da mesma raça e cor e estava muito triste. Então, insistiu para que uma conhecida vendesse uma filhotinha para ela e foi assim que a Melissa entrou na sua vida, para alegrar seus dias.

“Tenho muito cuidado com ela, faço as vacinas corretamente, dou o vermífugo e remédio para pulgas e carrapato”, contou Rita. Ela ainda relatou que faz comida natural para Melissa, com legumes e carne sem temperos três vezes por semana, além da ração.

Além disso, Melissa adora dar umas voltas e Rita a leva para passear duas vezes ao dia.

