Frota cada vez maior e necessidade de planejamento

Vargem Grande do Sul, de acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), conta atualmente com 30.477 veículos, para uma população estimada de 43 mil habitantes. É muito veículo circulando pelas vias da cidade.



Dados referente ao mês de maio da Senatran mostram que são 16.257 automóveis e 2.702 caminhonetes, 7.369 motocicletas e motonetas, 1.524 caminhões e tratores, 1.145 camionetas, 420 reboques e 236 semirreboques, 302 utilitários e 367 ônibus e micro-ônibus.

É preciso pensar a expansão da cidade para abrigar esse contingente de veículos, mas também direcionar para um futuro onde a mobilidade urbana tem se mostrado mais amigável a bicicletas e na valorização de meios menos agressivos ao meio ambiente.

Recentemente, a Gazeta de Vargem Grande publicou reportagem mostrando que se o Plano de Mobilidade Urbana aprovado para o município contempla a instalação de ciclofaixas, essas vias ainda não saíram do papel.

E isso também foi cobrado por parte dos internautas, que pediram mais segurança para ciclistas e que os moradores que trafegam de bicicleta pela cidade, respeitem as leis de trânsito, não trafegando pela contramão da direção da via e nem pelo calçamento.