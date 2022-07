Wilsinho Fermoselli

O ex-vereador Wilsinho Fermoselli comunicou à Gazeta de Vargem Grande que no dia 28 de junho deixou o partido União Brasil, legenda criada após a união entre o Democratas e o PSL. O partido tem dois representantes na Câmara: Magalhães e Gláucio do Mototaxi. Wilsinho, que após três mandatos não se reelegeu para a atual Legislatura, é o primeiro suplente.

12 anos como vereador

Wilsinho foi eleito pelo Democratas para as Legislaturas de 2008, 2012 e 2016. Ele foi presidente da Casa por 23 dias em 2015 e no anuênio de 2017. Ele também presidiu o Democratas por 10 anos, de 2010 a 2020. Atualmente sem partido, Wilsinho comentou que irá se aconselhar e analisar qual legenda deverá ingressar.

Deputado Jorge Caruso

O deputado Estadual Jorge Caruso (MDB) esteve na tarde da sexta-feira, dia 15, no gabinete, onde se reuniu com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). O deputado veio a convite do vereador Guilherme Nicolau (MDB) ele estava acompanhado do assessor João Trebesqui. Amarildo agradeceu a visita e comentou que o deputado tem sido parceiro do município através do MDB de Vargem.

Equipando a Guarda

Esta semana chegaram à cidade as duas novas caminhonetes cabines duplas adquiridas pela prefeitura, para a Guarda Civil Municipal. De acordo com o prefeito Amarildo, nós próximos dias será feito o emplacamento e o seguro dos veículos, em seguida eles estarão a serviço da população.

Questão de segurança

Com um efetivo mais adequado, após a convocação de pessoal aprovado em concurso em anos anteriores, a GCM ainda tem recebido sólido investimento da prefeitura, com a chegada de novos veículos para modernizar sua frota, equipamentos e até armamentos. Já a Polícia Civil e a Polícia Militar da cidade estão enfrentando um sério problema de falta de efetivo, problema que atinge todo o Estado, mas que em municípios pequenos como Vargem, parece se agravar.

Articulações

O prefeito Amarildo parece que tem se empenhado nessa questão, e nos últimos dias se reuniu com o delegado Seccional, Willian Ricardo Marchi e com a comandante da PM da região, a tenente-coronel PM Sílvia Andréia Mantoani, Além disso, esteve com o subcomandante da PM no Estado, Cel. Renato Nery e com o secretário de Estado da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos.