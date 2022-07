Respeito à faixa de pedestres também foi cobrado

Na abordagem aos internautas feita pela Gazeta de Vargem Grande para este Guia do Motorista, os internautas também criticaram muito o não respeito à faixa de pedestres. Ao todo, foram 11 comentários a respeito desse problema. De acordo com o artigo 70 do Código Brasileiro de Trânsito diz que “os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código”. “Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos”.

Ou seja, caso o pedestre já tenha iniciado a travessia pela faixa, os motoristas deverão aguardar para que ele chegue com segurança até a outra calçada, mesmo se durante a travessia, houver a mudança do sinal do semáforo, por exemplo.

Nesse sentido, o CTB traz também regras para os pedestres utilizarem a faixa, como adotar medidas de precaução, levando em conta a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. E onde não há faixas exclusivas, os pedestres deverão atravessar as vias sempre em sentido perpendicular. Nas esquinas, onde não existir faixa de pedestres, o morador deverá atravessar a via de continuação da calçada.

O artigo 214 do CTB estabelece que é infração gravíssima deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada. A multa é de R$ 293,47, além de sete prontos na CNH.

Condições das vias

A precariedade de algumas ruas da cidade também foi citada pelos internautas. Muitos se queixaram da situação que ficou a Av. Hermeti Piochi de Oliveira após a obra para a instalação da tubulação coletora de esgoto, obra que durou muito tempo e que ao terminar, deixou a avenida toda remendada. Há algum tempo a prefeitura informou à Gazeta que essa pista da avenida será toda recapeada, mas até o momento, ainda não foi licitada.

Outros também lembraram que as vias calçadas com paralelepípedo precisam ser asfaltadas, como já foi feito recentemente em diversas ruas do Centro.