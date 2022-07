Autoescola falou sobre mudanças no procedimento

A reportagem do Guia do Motorista da Gazeta de Vargem Grande procurou a Autoescola Donah para saber quais foram as principais alterações nos últimos anos para tirar CNH e como essas mudanças impactaram no dia a dia da formação dos novos condutores.

Ao jornal, o Instrutor Teórico Osmar Poli Júnior pontuou que nos últimos anos aconteceram diversas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo que algumas das mais recentes ocorreram em abril de 2021, há pouco mais de um ano. “Uma das principais regras, talvez, tenha sido a respeito das pontuações permitidas, as quais aumentaram de 20 para até 40 pontos”, disse.



“Vai depender da gravidade das infrações: 20 pontos no período de 12 meses (a contar da primeira multa) se o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se tiver uma gravíssima e 40 pontos, se nenhuma das multas for classificada como gravíssima”, explicou.

Osmar ressaltou que outra mudança ocorreu na validade da CNH. “Condutores que tenham menos de 50 anos poderão ter o documento de habilitação com validade de até 10 anos, condutores entre 50 e 70 anos incompletos, validade de até 5 anos e os condutores com 70 anos ou mais, poderá ter a validade da CNH de até 3 anos”, disse.

O instrutor pontuou que ocorreu também mudança na idade da criança transportada em motocicleta, que passou de 7 para 10 anos.

Praticidade

Ele falou sobre como as alterações refletiram em Vargem. “Já no que diz respeito à nossa cidade de Vargem Grande do Sul, é de fundamental importância ressaltar que a vinda do Poupatempo, que trouxe mais celeridade a todo o processo de primeira habilitação, principalmente no que se refere ao exame teórico. O candidato fica sabendo do resultado logo após o término da prova”, ressaltou.

Ele ainda fez uma reflexão para uma boa convivência no trânsito. “É sempre bom lembrar que a seta sinaliza qual a sua intenção, mas não te dá a permissão para realizar a manobra”, ressaltou.