Confira como é o novo documento de habilitação

Na composição da nova CNH será mantida a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), bem como o QR Code, incluído desde 2017, possibilitando o rápido acesso via aplicativo e às informações sobre o condutor. Com as recentes mudanças, o tempo de validade da CNH foi alterado. Os condutores com menos de 50 anos de idade renovam a cada 10 anos, com idade entre 50 e 70 anos renovam a cada 5 anos e condutores com mais de 70 anos de idade renovam a cada 3 anos.



O Detran fica responsável por enviar notificação para informar que a CNH venceu com 30 dias de antecedência do fim da validade da CNH. Outra exigência a partir de agora obriga os motoristas a quitarem todos os débitos que tiverem, sejam relacionados aos veículos em seus nomes ou aos próprios condutores.