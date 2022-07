Conheça as principais mudanças para obter a CNH

Nos últimos meses, foram realizadas diversas alterações na questão da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), seu tempo de validade e até mesmo no layout do documento. As mudanças têm gerado dúvidas entre os motoristas que já possuem o documento e também àqueles que estão no processo para tirá-lo pela primeira vez.

A nova CNH começou a circular pelo país desde o dia 1º de junho. O novo formato de emissão do documento foi regulamentado pela Resolução nº 886/21 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Dentre as mudanças que estão presentes na CNH 2022, existe o campo para apresentar possíveis restrições médicas, dificultar a falsificação e fraudes, a expedição dos documentos em meios físicos, digital ou ambos, a inclusão do nome social e da filiação efetiva do condutor que assim desejar e a incorporação do código utilizado nos passaportes, que permite o condutor a possibilidade de embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros.

O design do documento também traz algumas mudanças. Por exemplo, a versão antiga tinha predominantemente a cor verde. O novo modelo conta com uma mistura das cores verde e amarelo.

A maior parte das mudanças se concentrara no inferior do documento, onde foi incluído um quadro contendo silhuetas de veículos acompanhados do código da respectiva categoria. A categoria será aquela na qual o motorista tem permissão para conduzir o veículo.