Entenda o processo para tirar a primeira CNH

Os interessados que vão requerer sua primeira carteira de habilitação, terão que passar por exames de aptidão física e psicológica, ter aulas teóricas com duração de 45 horas, seguidas de uma prova e terão que fazer um curso prático de direção, com uma duração mínima de 20 horas de aulas. A exigência vale tanto para a categoria A (motocicletas) como para categoria B (automóvel). Depois que o interessado cumprir essas etapas, haverá a prova prática.

O Contran prorrogou, por um ano, contado desde 3 de novembro de 2021, os prazos para uso dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores. A medida obriga as autoescolas a cumprirem a nova determinação em relação aos veículos usados para a aprendizagem, onde o tempo máximo agora de uso dos veículos deverá ser de cinco anos, excluído o ano de fabricação. Para a categoria B, o prazo é de até oito anos, sem contar o ano de fabricação.

Independência

A vargengrandense Camila Mizurini Floksztrumpf, de 18 anos, está tirando sua primeira habilitação. À Gazeta de Vargem Grande, ela contou que deu entrada no processo para tirar carta de carro e motocicleta em dezembro de 2021, com o objetivo de ter mais independência, agora que atingiu a maioridade.

Camila comentou o que está achando do processo. “Para mim, está sendo mais simples do que imaginava. Com certeza a ajuda dos profissionais competentes fizeram com que fosse menos complicado e mais fácil”, pontuou.