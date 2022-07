Fala motorista: internautas se queixam de condutores que não costumam sinalizar com seta

A reportagem do Guia do Motorista que a Gazeta de Vargem Grande traz essa semana foi procurar saber dos internautas quais os principais problemas do trânsito da cidade. A publicação incentivava o morador a sugerir o que seria necessário para melhorar o fluxo das vias do município. Postada na quinta-feira, dia 6 de julho, a publicação da página do Facebook da Gazeta teve 54 comentários e a feita no seu perfil do Instagram mais nove comentários.

Críticas a motoristas que fazem uso do celular ao volante, carros que param no meio da rua para embarque e desembarque atrapalhando o tráfego, veículos estacionados na contramão de direção, lombadas instaladas antes de semáforos foram alvo de queixas.

Mas a principal reclamação dos internautas se deu com relação ao não uso de seta para sinalizar a conversão. Dos 54 comentários feitos pelos moradores, 23 eram sobre o fato de muitos motoristas não acionarem a seta para indicar o lado que o veículo vai. Além de gerar risco de acidentes, não sinalizar a conversão é infração sujeita a multa de R$ 195,23 de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além do condutor infrator somar cinco pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Especialistas em trânsito explicam que acionar a luz de seta é uma maneira que o condutor tem de informar aos demais para onde pretende seguir com seu veículo. Quando um motorista não sinaliza a sua intenção com antecedência no trânsito, ou seja, não faz uso correto da seta, os demais condutores podem não conseguir se programar para reduzir a velocidade ou frear em tempo.



O uso da seta é obrigatório para sinalizar ultrapassagens, conversões, retornos, mudanças de faixa, desviar de um obstáculo, uma parada ou outras intenções do motorista. Ao não fazer essa indicação, o condutor pode colocar em risco outros motoristas e pedestres. E se os motoristas de Vargem estão se queixando é porque muita gente não tem empregado essa sinalização de maneira adequada. Dessa maneira, para um trânsito mais seguro, todos devem fazer sua parte e como disse um dos internautas a comentar a postagem da Gazeta: “seta foi feita para ser usada”

Internautas apontam problemas no trânsito de Vargem