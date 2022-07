Motoristas: papel fundamental para a economia de Vargem Grande do Sul e todo país

Em todo país são 24 milhões de pessoas que dirigem motocicletas, carros, caminhões e outros veículos pelas ruas do Brasil. Calcular quantas dessas pessoas dirigem profissionalmente é um cálculo complexo. De acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em 2017, o Brasil tinha 919 mil transportadores autônomos. Em 2021, esse número caiu para 696 mil motoristas, representando uma queda de 24% do número de caminhoneiros autônomos. Há ainda os que trabalham para transportadoras.

Da roça para todo Brasil

Batata é uma das principais cadeias produtivas de Vargem Grande do Sul. E nessa safra, tão importante quanto o trabalhador rural, os motoristas contribuem e muito para que a batata de Vargem saia da roça e chegue aos supermercados de todo país

Isso sem falar no transporte de passageiros. Uma reportagem da Agência Brasil de maio deste ano, cita dados de uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que apontava que no Brasil, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas atualmente com transporte de passageiros e entrega de mercadorias. A maioria (61,2%) é de motoristas de aplicativo ou taxistas, 20,9% fazem entrega de mercadorias em motocicletas e 14,4% são mototaxistas.

Em Vargem não é difícil verificar a importância da categoria para a cidade. Ao se analisar apenas a cadeia produtiva da batata, que está em plena safra este mês, é possível encontrar motoristas em ônibus levando os trabalhadores para a roça, caminhoneiros que levam a batata colhida para as beneficiadoras, os que carregam as batatas saídas das máquinas de lavar e levam para os Ceasas do país. E desses centros de comercialização, para os mercados onde irão encontrar o consumidor final.

Toda a cadeia depende muito desse profissional para seu escoamento. Por isso, de julho a outubro, quando a safra deve estar em suas últimas semanas, é possível ver o tráfego intenso de caminhões pelas ruas da cidade e nas marginais das rodovias, onde se concentram boa parte das beneficiadoras.

O transporte profissional de passageiros também vive um momento muito intenso. Com a chegada das plataformas como Uber, 99 e outras, muita gente decidiu apostar nesse meio, como maneira de fazer uma renda. No entanto, em Vargem Grande do Sul o que mais se tem são os “ubers” informais, que não estão cadastrados na plataforma e fazem o transporte de pessoas. O que levanta uma série de discussões sobre legalidade e segurança.

Neste Guia do Motorista, que a Gazeta de Vargem Grande circula todos os anos em homenagem a esta categoria tão importante, estão publicadas reportagens sobre o papel do motorista na safra da batata, a questão dos motoristas por aplicativos e ainda o resultado de uma consulta que a Gazeta fez em sua página no Facebook sobre os principais problemas do trânsito da cidade. Boa leitura!