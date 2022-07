Nem Uber e nem táxi: número de motoristas informais cresce em Vargem Grande do Sul

Em Vargem Grande do Sul, há um número fixo de taxistas determinados por regulamentação municipal e também um número expressivo de mototaxistas fazendo o transporte de passageiros e mercadorias pela cidade. No entanto, nos últimos anos tem crescido em Vargem a quantidade de pessoas que se dizem “Uber” informais, sendo motoristas que transportam passageiros de forma informal, onde não fazem parte de nenhuma plataforma e não são taxistas regulamentados.

Para encontrá-los, basta procurar em grupos de discussão sobre a cidade, como Fala Vargem. Recentemente, uma pessoa perguntou se tinha um “Uber” disponível para ir levar e buscar na Eapic e, em pouco tempo, o post somou 44 comentários de pessoas indicando e oferecendo o serviço.

No início desta semana, relataram ter perdido a carteira no “Uber”. No início deste mês, uma outra internauta questionou se havia algum “Uber” disponível e, rapidamente, o post recebeu 11 comentários de indicações de motoristas.

Nesta quinta-feira, dia 6, um rapaz publicou que estará fazendo corrida para a Eapic como “Uber” e deixou o telefone para os interessados ligarem. Outro dia, uma moradora perguntou se havia algum “Uber” cobrando menos de R$ 15,00, pois os que ela havia mandado mensagem não estavam disponíveis. O post teve 35 comentários de indicações e pessoas oferecendo o serviço.