Para Tiago, os motoristas são profissionais que de fato amam o que fazem “Eles vêm virando a madrugada de vez em quando, chegam aqui, carregam e vão para o Ceasa, descarregam ou vão fazer entrega ainda. Você conversa com bastante gente ali, do começo ao final da safra passa de 50 a 100 motoristas diferentes só na minha máquina, porque há motoristas de frete ou do próprio box”, avaliou.



“Mas, somando em todas as máquinas da região vem muito motorista diferente, de fora. Sem falar também os motoristas que trazem do campo para a máquina. Nesse sentido, eu tenho cinco motoristas que fazem esse trabalho, de pegar a batata suja da roça e trazer para beneficiar”, completou.

Conforme ressaltou, nesta época, motoristas do Brasil inteiro vêm para Vargem. “Há caminhoneiros de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, por exemplo, e eles vão para Curitiba, também costumamos mandar bastante para Belo Horizonte, para o interior, alguns supermercados e Foz do Iguaçu. Nordeste eu não mando, mas tem gente da Vargem que manda, então vai pra todo lugar. Eu acho que de Vargem sai pelo menos uns 200 caminhões de batata por dia”, finalizou.

“Profissionais que amam o que fazem”

Há 10 anos na profissão, Edson contou sobre seu dia a dia

O caminhoneiro Edson Nogues, tem 41 anos, e trabalha como motorista autônomo, carregando batata. Além desta produção, ele transporta cebola e retorna para a cidade carregado de madeira.



Na profissão há 10 anos, ele contou para onde costuma levar o produto da principal cultura da cidade e quantas viagens chega a fazer nesta época da safra. “Faço uma viagem a cada 15 dias, em média, ida e volta. Isso não só na safra, mas durante todo o ano”, contou.



Edson pontuou os desafios de trabalhar com esse produto. “Os desafios são como todos os tipos de mercadorias transportadas pela classe dos caminhoneiros. Mas como a batata é um produto perecível, exige um pouco mais de cuidado e atenção”, relatou.