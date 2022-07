1º Festival de Ginástica Artística será neste sábado, dia 23

O Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura promove, neste sábado, dia 23, o 1º Festival de Ginástica Artística, que contará com cerca de 130 ginastas de Vargem Grande do Sul e região. O evento será realizado a partir das 8h30, no CEE José Cortez.

De acordo com o divulgado pelo Departamento de Esportes, o festival proporcionará às participantes um momento de exposição dos exercícios aprendidos ao longo deste ano e introduzem as meninas ao conhecimento sobre um evento esportivo, regras da modalidade, além de conhecerem ginastas praticantes de outros municípios da região.

Os interessados em saber sobre as aulas de Ginástica Artística ou praticar outros esportes, podem procurar o Departamento de Esportes e Lazer, que possui diversas modalidades para diferentes idades. Informações pelo telefone (19) 3641-2325.