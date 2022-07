AFA joga amistoso contra o Magnus, em Sorocaba

A Escolinha de Vargem Grande do Sul AFA Futsal fará jogos amistosos contra as equipes Magnus Futsal de Sorocaba, neste sábado, dia 23, na Arena do Magnus. As categorias são sub 12, 14, 16 e 18. O preparador físico do Magnus e da Seleção Brasileira, Mauro Sandri, em vídeo enviado à AFA elogiou a iniciativa e convidou os jogadores a aproveitarem as partidas e a experiência no final de semana.

O professor Felipe Carossi, da AFA, que já participou de um curso com o preparador físico, agradeceu todos os pais, amigos e atletas pelo empenho para que o jogo acontecesse. Agradeceu ainda à equipe de base da Magnus e o professor Mauro Sandri pela atenção.