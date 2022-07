Rainha do Peão 2022 será eleita neste sábado, dia 23

Neste sábado, dia 23, tem o tradicional Baile da Rainha do Peão 2022. Após semanas de ensaio, as candidatas ao título desfilam rumo à coroação, que acontece na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB). O baile conta com show musical e, na portaria, a entrada será R$ 35,00.

Durante o evento, as candidatas irão se apresentar ao corpo de jurados, que irá avaliar quesitos como beleza, elegância e simpatia. Compoem o Traje Country das candidatas itens como bota, calça sem charrão, camisete e chapéu. Os jurados irão eleger a Rainha do Peão, a Primeira e a Segunda Princesa e a Madrinha do Peão.

As vencedoras serão anunciadas no baile, que terá a apresentação do locutor Biscoito e o show com André e Thiago e banda. A candidata escolhida receberá uma série de prêmios que foram doados pelo comércio da cidade. Estes brindes serão distribuídos no Baile às primeiras classificadas no concurso, quando então serão citados algumas vezes todos os colaboradores da campanha.

As vencedoras ainda participarão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana, que será realizada no domingo próximo, dia 31.

Veja quem são as candidatas: