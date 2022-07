Vargem estreia com handebol nos Jogos Regionais

A equipe de handebol de Vargem Grande do Sul inicia sua participação nos 64º Jogos Regionais. As partidas serão em São João da Boa Vista, no ginásio do CIC. Neste sábado, dia 23, a equipe estreia contra Santa Bárbara D’Oeste às 14h e no domingo realiza sua segunda partida, às 9h contra Bragança Paulista. No dia 30 de julho, às 15h joga contra Itapira

“Desde 2012 participamos com o handebol dessa tradicional competição e o melhor resultado que tivemos foi uma sexta colocação em 2014, quando ainda existiam duas divisões. Para esse ano, reforçamos nossa equipe que disputa a Liga, mas temos adversários de grande nível técnico pela frente, classificar para a próxima fase é um objetivo e vamos fazer de tudo para representar Vargem da melhor maneira possível”, ressaltou o técnico Juliano.

Vargem na competição

De acordo com o divulgado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, as partidas de futebol masculino serão disputadas nos dias 29, 30 e 31 de julho, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Já as partidas de futsal serão jogadas no ginásio do Centro Educacional Esportivo José Cortez, nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

Neste ano, Vargem terá atletas que vão competir em 12 modalidades, como natação ACD masculino (1º jogos paralímpicos), biribol masculino, futebol masculino, futsal masculino, handebol masculino, judô feminino e masculino, karatê feminino e masculino, taekwondo feminino e masculino e vôlei de praia masculino.

Partidas

O time masculino de futebol de campo de Vargem joga contra Itatiba, às 20h, do dia 29 de julho, na Vargeana. No dia seguinte, enfrenta Amparo às 16h, e no dia 31, às 11h, fará a partida contra Santa Bárbara D’Oeste.

No dia 5 de agosto, o time masculino de futsal joga no CEE José Cortez, às 21h, contra Santa Bárbara D’Oeste. No dia 6, às 16h, enfrenta Hortolândia e no dia 7, às 11h, joga contra Águas da Prata.

A equipe de biribol vai a Americana no dia 20 de agosto, onde enfrenta Casa Branca, às 10h, Araras às 12h e o time da casa às 14h. Ainda no dia 20 de agosto, em Mogi Guaçu, a dupla de vôlei de praia masculina enfrenta os jogadores de Bragança Paulista às 8h30 e os de Rio Claro, às 10h. A competição segue até setembro e garante vagas para os Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em São Sebastião, em outubro.