Vitor Hugo busca mais um pódio em Interlagos

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, volta a sediar mais uma etapa do Campeonato Superbike Brasil de motovelocidade e o piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa, 11 anos, irá disputar mais uma prova do torneio.

Esta será a quinta etapa do Superbike Brasil e nas duas últimas, Vítor Hugo, que é filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas, ficou na segunda posição, somando pontos importantes no campeonato pela categoria Honda Junior Cup.

A prova de Vitor Hugo está prevista para começar às 9h. Para acompanhar a corrida, basta acessar o canal do Superbike Brasil no Youtube, pelo endereço https://www.youtube.com/user/SuperBikeBrasil

Araraquara

No último domingo, dia 17, Vitor Hugo esteve em Araraquara, onde disputou uma prova do evento Loukos do Asfalto, no kartodromo Adalberto Nenê Cattani, Parque do Pinheirinho. Ele ficou em segundo lugar na corrida.