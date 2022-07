Cavalo furtado no dia 9 foi encontrado em sítio

A equipe da Polícia Militar dos cabos Mateus e Salomão resgatou, na quinta-feira, dia 21, um cavalo da raça mangalarga produto de furto, no dia 9 de julho. Eles receberam informações anônimas de que o cavalo furtado estaria em uma propriedade rural, próximo a ponte da Usina Abengoa.

Com a denúncia, a equipe foi ao local e localizou o animal com ferimentos nas patas traseiras. O rapaz do sítio relatou ter comprado o animal há quinze dias em São Roque da Fartura, pagando R$ 4 mil.

Foi feito contato com a vítima do furto, que foi ao local e reconheceu o animal como sendo o furtado de sua propriedade. Diante dos fatos foi dada voz de prisão do rapaz pelo crime de receptação. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil, onde o delegado lavrou boletim de ocorrência de receptação. Após prestarem esclarecimentos, as partes foram liberadas.