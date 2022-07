Fernando Haddad visitou a região

Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, visitou a região nesta terça-feira, dia 19 de julho. A comitiva de Haddad na região contou com a presença do deputado federal Paulo Teixeira (PT), o deputado estadual Luiz Fernando, do ex-deputado estadual Simão Pedro e lideranças políticas da região.

Pela manhã, esteve em Mogi Guaçu, onde se encontrou com representantes de movimentos sociais e lideranças políticas, além de participar de um bate-papo com empreendedores na Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu.

Em seguida, foi a São João da Boa Vista, onde participou de uma aula no Instituto Federal. Em suas redes sociais, o deputado federal Paulo Teixeira destacou a passagem de Haddad na unidade de ensino. “Nosso ministro professor deu uma aula no Curso de Férias Educação, Tecnologia e Direitos Humanos, e falou sobre a origem e importância dos Direitos Humanos, Educação e Cultura”, comentou. “Foram 37 unidades do IFSP construídos no governo Lula, quando o Haddad era ministro da Educação”, lembrou Paulinho.

A comitiva almoçou em São João da Boa Vista, onde também recebeu lideranças da região. De Vargem Grande do Sul, entre outros, estavam, o presidente do MDB municipal, o advogado Hugo Cossi, além de Salvador Melchiori, José Francisco de Oliveira Neto, Jacob, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, além dos ex-vereadores Felipe Gadiani e Gilson do Sindicato. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sebastião da Grama também estava presente.

Haddad se dirigiu a São José do Rio Pardo, onde participou de encontro no Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio Pardo e Região (Sincopar SJRP). A visita se encerrou em Casa Branca, onde conversou com apoiadores na Casa do Professorado Paulista.

“Dia animado na região da Macro Mogiana. Estive agora no Instituto Federal de São João da Boa Vista. É bacana ver essa galera vencendo, crescendo por meio da educação. Pela manhã também batemos um papo com os empreendedores na Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu. É nesse caminho de oportunidades, educação e trabalho que vamos construir a mudança que São Paulo precisa”, postou Haddad em suas redes sociais.

“Nossa visita à região de Mogi Guaçu se encerrou em São José do Rio Pardo e Casa Branca com muito diálogo com as lideranças e os movimentos sociais. São Paulo tem uma estrutura que nos permite reagir, rapidamente, se as medidas certas forem tomadas. Precisamos investir para atender cada um dos 645 municípios, coisa que eu fiz como Ministro da Educação e pretendo fazer no governo do Estado”, disse.

Fernando Haddad participou de encontros e tirou foto com apoiadores. Fotos: diogozacarias