Furtou crucifixo de igreja em Pinhal e foi pego

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Pinhal prendeu um homem acusado de furtar um crucifixo da Igreja Matriz, no centro de Espírito Santo do Pinhal, na terça-feira, dia 19.

A fim de apreender o rapaz e recuperar o objeto, imagens do suspeito foram divulgadas nas redes sociais após o furto. Os GCMs fizeram buscas e conseguiram localizar o homem com o crucifixo furtado nas proximidades da Vila São Pedro.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi dado voz de prisão pelo crime de furto. O rapaz segue preso à disposição da Justiça na Cadeia Pública de São João da Boa Vista.