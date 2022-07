Guarda Civil realizou treinamento de abordagem

Parte do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul participou de um treinamento de abordagem na quarta-feira, dia 20.

Além do treinamento de abordagens, os guardas trabalharam o posicionamento de viaturas em ocorrências e emprego de cães no policiamento e em abordagens. O treinamento foi realizado no Recinto de Exposições Cristiano Dutra do Nascimento.