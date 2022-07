Títulos e honrarias serão concedidos em sessão solene, nesta segunda-feira

Será realizada na próxima segunda-feira, dia 25, a sessão solene de entrega dos títulos e honrarias aos homenageados de 2022 pelos vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.

A sessão solene acontecerá no Salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), às 19h. Na ocasião, haverá a entrega de Título de Cidadão Vargengrandense, Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence e Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal.

O Título de Cidadão, compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.

Vão receber o Título de Cidadão Vargengrandense Aldo Nazário Assing, Ana Paula de Faria Tapi, Ari Licha de Campos, André Kossar, Mamede Moreira Borges da Costa, Maria Renilde Pereira de Morais, Miguel Antônio Halla e Pastor Cláudio Ricardo de Lima. O empresário Ademir Peres, homenageado com a honraria não poderá comparecer à solenidade e irá receber o título posteriormente.

Diploma do Mérito

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades.

Serão homenageados com o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence Ana Márcia Pereira Sabino, Casa Candinho Ltda, o advogado Reneu Zamora, o advogado Valter Luis de Mello, Dulcelina Almeida Machado, Eliana Borali Paina Xavier, Felipe Augusto Gadiani, José Ricardo Sales, Maria Cristina Guerts Fontão Henrique, Paulo Rogério Rocha, Renato Leal Carvalhal Filho, Rita de Cássia Gutierres e Sebastião Praieiro da Silva.

O Padre João Cândido da Silva Neto, que foi homenageado com o diploma, não poderá comparecer e irá receber posteriormente sua homenagem.

Medalha do Fundador

A Medalha do Fundador José Garcia Leal, premia o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade.

Receberão a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal: Alexandre Batista, Anacleto Honório Pereira Neto e Hélcio de Paula Pereira, o advogado Hugo Cossi, José Francisco Sati e Marlene Aparecida Cabral Sati, João Paulo Lemos Ranzani e Vanessa Marini Ranzani, Sueli Moneda de Freitas e Arthur Moneda de Freitas, Mara Constância Santana Morales.