Vigas de ferro foram furtadas de Unidade Básica de Saúde

Nesta sexta-feira, dia 22, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul recuperou duas vigas de ferro furtadas em uma Unidade Básica de Saúde que está sendo reformada no Jardim Dolores.

A equipe do cabo Cipriano e do soldado Márcio foi solicitada para verificar o furto. No caminho, uma dupla já conhecida nos meios policiais pela prática de furto foi vista e abordada pelos PM’s.

A dupla estava com duas vigas de ferro furtadas, sendo uma de dois metros e uma de seis metros e mais três malhas de ferro. O representante da obra reconheceu os objetos como sendo os furtados.

Foi dada voz de prisão e os rapazes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de furto, permanecendo ambos presos à disposição da Justiça. Os objetos foram devolvidos ao representante da Prefeitura Municipal.