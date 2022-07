Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

ZÉ KETI (José Flores de Jesus)

Nascimento: 16/09/1921 – Rio de Janeiro (RJ)

Morte: 14/11/1999 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: compositor e cantor

A presença da música é marcante no ambiente familiar de sua infância. Seu pai, o marinheiro Josué Vale de Jesus, tocava cavaquinho e seu avô João Dionísio de Santana era flautista e pianista.

Em 1924, foi morar na casa do seu avô, que costumava promover reuniões musicais nas quais participavam Pixinguinha, Cândido das Neves e outros.

Começou na década de 40 na ala dos compositores da Escola de Samba Portela. Em 1955, sua carreira começou a deslanchar quando o seu samba “A voz do morro” gravada por Jorge Goulart e com arranjo de Radamés Gnattali que fez um enorme sucesso na trilha do filme “Rio 40 Graus“ de Nélson Pereira dos Santos. Dono de um temperamento tímido, seu apelido de infância era “Zé Quieto” ou “Zé Quietinho” que gerou seu pseudônimo Zé Keti.

Em 1964 participou do espetáculo “Opinião” ao lado de João do Vale e Nara Leão com a canção; “Diz que fui por aí”.

No ano seguinte, lançou “Acender as velas” considerada uma das suas melhores composições. Também em 1964 gravou “Nega Dina”. Em 1967 compôs a marcha- rancho “Máscara Negra” que foi sucesso na voz de Dalva de Oliveira, vencedora do carnaval em 1º lugar.

Aonde você estiver, obrigado Zé Keti.

Salve Zé Keti!

fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Erramos

A Coluna Gênios da MPB informa que publicou incorretamente a data de nascimento de Dorival Caymmi, no texto que conta da Edição nº 2108, de 16 de julho de 2022. Foi publicado erroneamente que Dorival Caymmi nasceu 30/04/1934, sendo que a data correta de nascimento é 30/04/1914.

Ainda em tempo, vale destacar a respeito de Caymmi que seu sobrenome se deve ao bisavô italiano Enrico Balbino Caymmi, que chegou à Bahia na segunda metade do século 19, para trabalhar na construção do Elevador Lacerda e se casou com a portuguesa Maria da Glória, que viera no mesmo navio que trouxe seu bisavô ao Brasil.

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho