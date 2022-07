Apostando na melhoria genética do gado leiteiro

Apostar na melhoria genética do gado leiteiro, é investir no futuro. O futuro também envolve jovens como Lucas Costa Ranzani, 19 anos, que cursa o terceiro ano de medicina veterinária na Unifeob e não sai da Fazenda Cláudia, onde juntamente com seu pai, o empresário Maquis Ranzani Júnior, 61 anos, cria gado da raça gir e girolando, investindo principalmente no aprimoramento da qualidade dos animais.

Lucas com um dos tourinhos gir leiteiro que pretende expor em Uberlândia. Foto: Reportagem



Juninho, como é conhecido, é do ramo de venda de combustíveis e também atua na agropecuária, possuindo uma câmara fria para batata e produz cerca de 500 litros de leite por dia. A propriedade de 60 alqueires fica próxima a rodovia Vargem/São João, pouco distante da cidade e nela cerca de 400 cabeças de gado exigem a atenção direta de pai e filho e dos funcionários que ajudam na lida.



A vaca Borja foi premiada na Expozebu 2022. Foto: Arquivo Pessoal

Segundo Juninho, atualmente está investindo mais em genética para aprimoração do gado gir leiteiro, um trabalho que começou a realizar há uns dez anos atrás. Alguns frutos já estão sendo colhidos, como o que conseguiu este ano na Expozebu 2022, onde participou com três animais, no concurso de gir leiteiro, conseguindo com a vaca Borja, a 5ª colocação, fechando com 57kg de leite dia. Concorreram cerca de 80 animais e a disputa foi muito grande nesta que é a mais renomada feira do gado zebu do mundo.



Segundo o produtor, a intenção é aprimorar e vender gado certificado P.O, um trabalho longo, de muita paciência, que requer investimento e gostar muito do que faz. Juninho demonstra tudo isso ao mostrar a fazenda e os animais à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, tratando com docilidade os animais. “É um gado dócil, depois que se acostuma e se bem tratado, não dá trabalho”, afirmou.



Lucas aprendeu a gostar de animais desde pequeno. Seu pai o levava para conhecer o gado leiteiro do produtor sanjoanense Joaquim José da Costa Noronha. O Kinkão, na fazenda Terra Vermelha em Vargem, um dos mais famosos criadores de gado gir leiteiro, proprietário do boi Sansão, que é considerado o maior campeão da história do gir leiteiro.

O jovem estudante de veterinária explica que o gir é um gado bom de se trabalhar. “Criamos a marca RCLR Gir e Girolando e estamos selecionando vacas boas, com lactação alta e os melhores touros da atualidade”, afirmou. Um exemplo de sêmen usado, foi o de C.A Sansão, que foi oito vezes consecutivas o melhor touro gir leiteiro do ranking mundial, disse Lucas.

Didaticamente, explicou que são selecionadas as melhores vacas e aspirados os oócitos (gametas femininos) e posteriormente é feita a fertilização in vitro, gerando embriões com potencial genético altíssimo, pois os sêmens também são de touros de alta linhagem, sendo estes embriões transferidos em vacas receptoras e os bezerros criados na fazenda para posterior comercialização.



Disse que através da marca RCLR Gir e Girolando estão procurando se posicionar no mercado, que é bastante competitivo, exigindo alto investimento. “Buscamos selecionar o animal certo e fazer um bom trabalho para conseguirmos animais de alta qualidade”, afirmou Lucas.

Participar das exposições ajuda a adquirir mais conhecimento e ter contato com pessoas do ramo. “A gente começa a ficar também conhecidos, nossos animais inclusive. Em agosto vamos participar da Exposição Camaru 2022 em Uberlândia, torneio leiteiro e pista de julgamento morfológico do gir leiteiro e esperamos ganhar mais experiência”, disse o jovem veterinário.