Casa da Agricultura voltou a atender produtores de Vargem

Fechada desde setembro de 2019, recentemente a Casa da Agricultura voltou a abrir suas portas ao produtor rural vargengrandense. O imóvel ainda está passando por uma pequena reforma por parte da prefeitura, por isso, o atendimento em sua capacidade total será retomado com a conclusão da obra. Mesmo assim, representa um ganho muito grande aos produtores da cidade.

A Casa da Agricultura foi fundada em 24 de janeiro de 1962 e desde então vinha prestando serviços aos produtores de Vargem Grande do Sul em suas mais variadas demandas. Com a transferência do engenheiro agrônomo Ciro Manzoni, que durante 11 anos dirigiu a Casa da Agricultura para a Defesa Agropecuária, em São João da Boa Vista, o órgão em Vargem acabou sem nenhum profissional para atuação.

Assim, ficou do final de 2019 até as últimas semanas, atendendo de maneira intermitente os agricultores. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande ainda em 2020, o prefeito Amarildo Duzi Moraes comentou que tinha manifestado à Secretaria de Estado da Agricultura o desejo de assumir a Casa da Agricultura de Vargem. “Inclusive já foi feito o concurso público para contratação de um engenheiro agrônomo que está apto a iniciar o trabalho. Estamos somente aguardando a manifestação favorável neste sentido”, explicou Amarildo na época.

As tratativas com o Governo do Estado tiveram resultado positivo e há algumas semanas, a prefeitura iniciou a reforma do imóvel onde a Casa da Agricultura funciona há décadas. De acordo com postagens do prefeito, a Casa da Agricultura, depois de reformada, será compartilhada pela Secretaria de Estado da Agricultura (CATI), por meio do engenheiro Ciro Manzoni e pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. “A prefeitura municipal convocou um engenheiro agrônomo que vai atuar no auxílio aos pequenos produtores, devendo iniciar suas atividades assim que a reforma for concluída”, informou.

Agricultura e Meio Ambiente

Edson Sbardelini falou sobre programas que serão desenvolvidos. Foto: Arquivo Gazeta



Em entrevista à Gazeta, o diretor de Agricultura e Meio Ambiente, Edson Sbardelini, comentou que após a reforma do imóvel, ser concluída, o departamento passará a atender na Casa da Agricultura. Edson explicou como será essa integração entre os órgãos municipais e estaduais.

“Se dará principalmente através do programa “Cidadania no Campo – Município Agro”, que é uma parceria entre o município e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que incentiva, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário”, detalhou.

Edson também ressaltou que além deste programa, a prefeitura disponibiliza para pequenos produtores, o aluguel de trator e implementos agrícolas.

Auxiliando o produtor rural em diversas demandas

A Gazeta de Vargem Grande procurou o engenheiro agrônomo Ciro Manzoni para saber quais serviços voltarão a ser oferecidos em Vargem e como será o seu trabalho na cidade. Ele pontuou que está atendendo na cidade desde março e que a reforma, que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal, já está em fase final.

Ciro comentou sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos produtores. “O atendimento está voltando ao normal, com acesso a políticas públicas e outros trabalhos que sempre foram oferecidos pela Casa da Agricultura, como conservação de solo, laudos, assistência técnica, elaboração de Cadastro Ambiental Rural, Campanha de Vacinação, Emissão de GTA, entre outros”, disse.

Ele falou sobre o futuro da Casa da Agricultura que, em 24 de janeiro, completou 60 anos na cidade. “Continuaremos sendo o Representante da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo no Município, facilitando e sendo responsáveis pelo acesso às políticas públicas de fomento à agricultura”, ressaltou.

Projetos futuros

Ciro adiantou que a Secretaria da Agricultura do Estado está em conjunto com a prefeitura na criação de novos projetos para a cidade, como a Feira do Produtor Rural.

Conforme o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, o projeto ainda está em fase de planejamento.

Segundo o informado, a Feira do Produtor Rural é um projeto da prefeitura voltado para os pequenos produtores rurais para comercialização direta com o consumidor. A Gazeta procurou a prefeitura para saber como será a feira, qual o local estudado para sua realização, dia e como se diferenciaria da feira livre que ocorre aos domingos. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.