Em Vargem, urnas esperam mais de 32 mil eleitores em outubro

No dia 2 de outubro deste ano, haverá o primeiro turno das Eleições 2022, onde 32.115 eleitores de Vargem Grande do Sul poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos. Em todo o país são esperados 156.454.011 eleitores para votarem nos cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal, deputado estadual ou distrital.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2020, havia 31.821 eleitores aptos em Vargem. De lá para cá, a cidade teve um aumento de 294 eleitores.

Perfil do eleitor

Dos 32,115 eleitores, 27.368 possuem cadastro biométrico, sendo 85,22%, e apenas 4.747 ainda não fizeram esse reconhecimento da digital, o que representa 14,78%. As informações apuradas mostram que do total de eleitores vargengrandenses, 16.704 são mulheres (52%) e 14.408 são homens (48%).

O estado civil dos eleitores da cidade também foi mostrado: 14.538 são solteiros (45%), 13.606 são casados (42%), 1.300 são viúvos (4%), 2.279 são divorciados (7%), 384 são separados (1%) e oito pessoas não informaram o estado.

Do total de eleitores, 8.357 possuem o ensino médio completo (26,02%), 8.300 têm o ensino fundamental incompleto (25,84%), 3.795 possuem o ensino médio incompleto (11,82%), 3.657 lê e escreve (11,39%), 3.381 possui o superior completo (10,53%), 2.395 possui o ensino fundamental completo (7,46%), 1.124 são analfabetos (3,5%) e 1.106 possui o superior incompleto (3,44%).

No Brasil, o voto é facultativo para os jovens de 16 e 17 anos, para as pessoas acima dos 70 anos e para os analfabetos. Nas eleições deste ano, 351 jovens poderão votar e também 3.514 idosos acima de 70 anos.

Faixas etárias

Há 145 eleitores aptos de 16 anos, sendo 86 mulheres e 59 homens, e 206 eleitores de 17 anos, sendo 118 mulheres e 88 homens. Na faixa etária de 18 a 20 anos há 1.185 vargengrandenses aptos a votarem, sendo 645 mulheres e 520 homens.

De 21 a 24 anos há 2.199, sendo 1.096 mulheres e 1.103 homens. Entre 25 e 34 anos, há 6.013 eleitores, sendo 3.082 mulheres e 2.931 homens. De 35 a 44 anos, há 6.438, sendo 3.277 mulheres e 3.161 homens.

Entre 45 a 59 anos, há 8.158, sendo 4.208 mulheres e 3.950 homens. De 60 a 69 anos, há 4.257 eleitores, sendo 2.243 mulheres e 2.014 homens. Na faixa etária de 70 a 79 anos, há 2.332, sendo 1.259 mulheres e 1.073 anos. Com idade superior a 79 anos, há 1.182 eleitores, sendo 690 mulheres e 489 homens. Apenas três eleitores de Vargem não informaram a idade.

Pelos dados, é possível identificar o perfil do eleitor vargengrandense como sendo uma mulher solteira, com idade entre 45 a 59 anos. Ela possui o ensino médio completo.

Voto em trânsito

Até o dia 18 de agosto, os eleitores de cidades acima de 100 mil eleitores aptos para votarem podem realizar uma transferência temporária do domicílio eleitoral para outra cidade.

Por exemplo, se o eleitor mora em São Paulo e já sabe que estará em outro estado no dia da votação, basta informar que pretende votar em outra localidade e poderá participar da escolha para presidente da República.

Devido ao número de eleitores, a medida não se aplica a Vargem Grande do Sul. Logo, o eleitor vargengrandense que estará fora da cidade na eleição, terá que justificar o seu voto.

