Assistente social visita TG

Na última semana, na sexta-feira, dia 15, o Tiro de Guerra 02-092, de Vargem recebeu a visita da 1º Ten Thaís Campos da Costa, Assistente Social da Seção do Serviço de Assistência Social da 2ª Região Militar (SSAA – 2ª RM) e do Cb Everton Alves Lopes (motorista).

Na ocasião, foram abordados assuntos referentes ao Programa de Valorização da Vida (PVV) e ao Plano de Prevenção de Dependência Química (PPDQ) para os Atiradores.

O 1º sargento Bruno de Paula Prates, do Exército Brasileiro, Chefe de Instrução do TG 02-092 e os integrantes do Tiro de Guerra agradeceram a visita da Comitiva da SSAS/2ª RM, pelo apoio e por ter proporcionado conhecimentos tão importantes, agregando ainda mais na formação do jovem Atirador.

Foto: Tiro de Guerra