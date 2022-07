Escola Prof. Sylvio da Costa Neves foi reformada em Grama

A prefeitura de São Sebastião da Grama realizou na quarta-feira, dia 20, a inauguração da reforma e paisagismo da Escola Professor Sylvio da Costa Neves e da cobertura da quadra.

A reforma, pintura, paisagismo e a estrutura para cobertura da quadra poliesportiva foram realizadas com recursos próprios e a empresa Melitta foi parceira na doação do material para pintura do piso e acabamento da quadra.

O prefeito de Grama, Zé da Doca, ressaltou que esta obra é um sonho realizado, afirmando que a Educação é uma das suas prioridades. “Hoje os alunos podem usufruir de um prédio com segurança e qualidade. Partiremos agora para a reforma das demais escolas do município”, afirmou.