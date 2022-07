Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Amado Bueno Pereira, aos 71 anos de idade, no dia 16 de julho. Solteiro, deixou a irmã Luzia e os sobrinhos Reinaldo, Fabiana, Larissa, Bruna, João, Oscar e Gabrielly. Foi sepultado no dia 16 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Donizete Tavares Felisberto, aos 63 anos de idade, no dia 16 de julho. Deixou a esposa Maria da Conceição; os filhos José Carlos, Célia, Regina, Aparecido, Fabiana, Valdemir, Denivaldo, Lúcia e Tales; os genros Valdemir, Rogério, Evanir e Ronaldo; as noras Edimara, Marcela e Márcia; os netos Brenda, Eluane, Sadi, Renan, Adrian, Wesley, Rian, Sidnei, Asheley, Allana, Aisha, Júlia, Cauan, Mateus, Pietro, Maressa, Caila, João, Raiane e Estefânia; os bisnetos João Pedro, Rafael, Maria Júlia e Davi e a irmã Joana. Foi sepultado no dia 17 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sérgio Bressani Cândido, conhecido como Sergião, aos 80 anos de idade, no dia 18 de julho. Viúvo de Pura Nogues Cândido, deixou os filhos Sérgio e Fábio; e a neta Ticiane. Foi sepultado no dia 18 de julho, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu João Navarro Bíscaro, aos 92 anos de idade, no dia 16 de julho. Viúvo de Terezinha Puga Navarro; deixou os filhos Paula, Luís, Luiz e Alcides; as noras Ângela, Tatiana e Gilda; os netos Gustavo, Rafael, Melina, Gabriel, Larissa, Luciana, Nádia, Aline, Lívia, Alessandro e Vanessa e os bisnetos Theo, Pedro, Maitê, Alana e Erica. Foi sepultado no dia 17 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Carlos de Andrade Lindolpho, conhecido como Amaral, aos 32 anos de idade, no dia 20 de julho. Deixou a mãe Maria Lúcia Thomas de Andrade e a irmã Bruna. Foi sepultado no dia 21 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Conceição de Oliveira Gonçalves, aos 75 anos de idade, no dia 21 de julho. Deixou o marido Aparecido Abrahão Gonçalves; os filhos José Luís (Negão do alho), Márcio, Silvio, Tais, Cleusa, Cleide e Silvia; as noras Ana, Luciana, Silvana; os genros João e Fernando; os netos Arthur, Enzo, Emanuelle, Nicolas, Isadora, Sara, Aline, Alisson, João Vitor e Lucas; e os bisnetos Ravi e Augusto. Foi sepultada no dia 21 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido dos Reis, aos 78 anos de idade, no dia 21 de julho. Conhecido como Cidinho do Pito, era viúvo de Vita Piovezan dos Reis e participou por muitos anos da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana. Deixou as filhas Jucelei e Elaine; os genros Vicente e Carlos; os netos Sheila, Thomaz, Matheus, Carolina e Yasmin; e os bisnetos Angelyna, Antony e João. Foi sepultado no dia 21 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Miguel Teixeira da Costa, aos 83 anos de idade, no dia 16 de julho. Deixou a esposa Marilene Gindro; a filha Neusa; o genro Orlando; os netos Luciano e Márcia e o bisneto Gabriel. Foi sepultado no dia 16 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Navarro Bíscaro, aos 92 anos de idade, no dia 16 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu João Carlos de Andrade Lindolpho, conhecido como Amaral, aos 32 anos de idade, no dia 20 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Donizete Tavares Felisberto, aos 63 anos de idade, no dia 16 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Conceição de Oliveira Gonçalves, aos 75 anos de idade, no dia 21 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Aparecido dos Reis, aos 78 anos de idade, no dia 21 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Amado Bueno Pereira, aos 71 anos de idade, no dia 16 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Marcos Roberto Pirola, aos 49 anos de idade, no dia 6 de julho. Foi sepultado no dia 6 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Marco Antônio dos Santos Frozoni, conhecido como Totonho Frozoni, aos 49 anos de idade, no dia 17 de julho. Foi sepultado no dia 18 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Hermelinda Andreatta, aos 87 anos de idade no dia 19 de julho. Foi sepultada no dia 19 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Eduardo Aparecido Risso, aos 39 anos de idade, no dia 20 de julho. Foi sepultado no dia 20 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.