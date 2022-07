Sergião Bressani: um apaixonado pelo futebol

Vargem perdeu mais um dos incentivadores do seu futebol. Faleceu aos 80 anos, no último dia 18 de julho, Sérgio Bressani Cândido, o conhecido Sergião. Ele tinha uma escolinha gratuita de futebol e treinava as crianças. Dedicou muito de sua vida a este mister. Sergião era pintor de residências e sempre teve tempo para seus alunos.

Quem falou ao jornal sobre Sergião, foi José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon, que durante muitos anos foi diretor de Esportes da prefeitura municipal e sempre apoiou os projetos de Sergião.

Segundo Zé, por mais de 30 anos Sergião manteve a escolinha, treinando centenas de crianças nos campos da Vargeana e do XXI de Abril. Ela ficou conhecida como Escolinha do Sergião, mas depois ele adotou o nome de Rio Branco Futebol Clube.

Zé conta que teve um aluno que chamava Israel e que treinou com Sergião, chegando a jogar profissionalmente no União São João de Araras. “Quando eu era diretor de Esportes o Sergião sempre teve campo à disposição para treinar as crianças. Também fizemos uma homenagem a ele, um campeonato de juniores que levou seu nome e o Sergião recebeu um bonito troféu com o seu nome gravado”, lembrou o ex-diretor de Esportes.

O treinador era viúvo de dona Pura Nogues Cândido e deixou os filhos Sérgio e Fábio, a neta Ticiane, familiares e muitos amigos. Sua morte foi muito sentida pelos seus ex-alunos, hoje muitos já homens formados e teve repercussão nas redes sociais da internet. Ele foi sepultado no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista, cidade onde nasceu.