TG realizou Acampamento da Operação Alvorada

O Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, realizou o Acampamento dos Atiradores da Operação Alvorada, no último final de semana, no sábado, dia 16, e no domingo, dia 17.

Uma das principais finalidades do acampamento visa a prática de diversas instruções militares recebidas no Tiro de Guerra, submetendo o atirador a uma jornada intensa de atividades que exige deles a aplicação dos conhecimentos obtidos durante o primeiro semestre de instruções.

Também participaram do acampamento o TG 02-036, de São João da Boa Vista, e TG 02-061, de Espírito Santo do Pinhal, totalizando um contingente de 108 Atiradores.

O 1º sargento Bruno de Paula Prates, do Exército Brasileiro, Chefe de Instrução do TG 02-092, enalteceu a demonstração de camaradagem, espírito de corpo, resistência física, companheirismo, vibração e espírito de cumprimento de missão pelos atiradores durante o Exercício no Terreno. “Onde foram capazes de superar seus limites e despertando em todos os Instrutores envolvidos o sentimento de missão cumprida”, disse.