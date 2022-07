Tio Carlão retoma projeto Viagem de Férias

Com a retomada das atividades presenciais, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Tio Carlão está retomando e reorganizando suas atividades e projetos, entre eles a “Viagem de Férias” um dos momentos mais esperados pelas crianças e adolescentes que frequentam o Serviço que é mantido pela prefeitura através do trabalho do Departamento de Ação Social.

Sob a coordenação da psicóloga Giovana Thezolin, crianças e adolescentes do projeto viajaram para a Fazenda Buracão, próximo a Mococa. A fazenda faz parte do turismo rural que agregou a cultura da região Café com Leite, entre São Paulo e Minas Gerais.

Com a monitoria dos funcionários do local, acompanhados da equipe do Tio Carlão, o pessoal conheceu a história da fazenda, da região, da topografia, das águas que passam pelo local e é claro do nome da fazenda que foi inspirado no grande fenômeno geológico localizado numa área de preservação ambiental onde nasce o Córrego Fundo, afluente do Rio Pardo.

A programação contou com trilha, tirolesa, brincadeiras dirigidas e diversão no parquinho, prainha e cachoeira. Com direito a maravilhosa alimentação preparada com carinho com produtos fresquinhos da fazenda pela equipe da fazenda.

“Foi muito importante podermos estar retomando esse projeto de Viagem de Férias que é muito esperado pelas nossas crianças e adolescentes. Vivemos um momento de aprendizado, de convivência e de diversão. Sem dúvida, um momento de grande crescimento para todos e que fica marcado na vida de cada um. Nosso agradecimento ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, à primeira dama Maria Aparecida e à diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues pelo apoio ao Tio Carlão”, comentou Giovana.

O SCFV Tio Carlão, antes Petit, faz parte do Programa de Atenção Integral às Famílias (Paif) e atende 150 crianças de 6 a 15 anos com inúmeras oficinas com monitoria em período contrário de aulas. Com a volta das atividades presenciais, além da alimentação e transporte, as crianças e adolescentes também têm oficinas de Teatro, Artesanato, participam de aulas no Departamento de Esporte como handebol e natação e no Departamento de Cultura no Projeto Guri; além de outras atividades organizadas pela equipe.