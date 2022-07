A importância do campo para Vargem

Vargem Grande do Sul nasceu de um ponto de parada dos tropeiros que seguiam pela Estrada Boiadeira atrás de minério. No entanto, seu desenvolvimento ao longo dos anos está intimamente ligado à agricultura. No passado, o café, o arroz e trigo eram as principais produções. O café, principalmente, estimulou a chegada de migrantes, que transformaram o povoado em cidade.

Hoje, com grandes áreas dedicadas à batata, cana-de-açúcar e soja, a cidade ainda tem muito produtor rural que vive da agricultura familiar, do rebanho de gado leiteiro e de outras culturas. Mas o agronegócio segue como o grande impulsionador da cidade. Na época da safra da batata, são milhares de sacas que se espalham por todo o país. Centenas de caminhoneiros que vão e vêm para escoar a produção, mais de mil trabalhadores rurais de diversas regiões que aqui chegam para atuar no campo.

Em Vargem Grande do Sul, a prefeitura mantém um órgão responsável sobre o tema, o Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Uma pasta que nunca foi prioridade das últimas gestões, mas que nos últimos anos tem ganhado um bom protagonismo na cidade. Com a criação de planos ambientais, novas legislações e projetos, Vargem tem avançado nessa área, com o grande objetivo de conquistar o selo Município Verde Azul.

A agricultura e o Meio Ambiente estão intimamente ligados e para que haja um crescimento sustentável da agricultura sem que Vargem perca ainda mais áreas verdes é preciso que produtores rurais, do pequeno agricultor familiar ao grande investidor do agronegócio, estejam cientes de sua parcela de contribuição nesse ciclo.

Programas de recuperação de nascentes, de preservação do Rio Verde, de recuperação de áreas de vegetação precisam sair do papel urgentemente. O próprio trabalhador do campo sabe disso, pois vem sofrendo ano a ano com estiagens cada vez mais prolongadas, variações climáticas bruscas, que atingem diretamente a produção. Assim, mais uma vez, o agricultor se mostra essencial para o futuro de Vargem.

Neste dia 28 de julho, dia do agricultor, a cidade mostra a este profissional que reconhece sua importância, com a reforma da Casa da Agricultura, órgão que existe há 60 anos na cidade, mas que nos últimos dois ficou com a prestação de serviço comprometida não apenas pela pandemia, mas pela falta de atendimento constante que até então era executado. E também com a possibilidade de novos projetos, como a Feira do Produtor, que está em desenvolvimento no município. Que os próximos meses sejam então de boas notícias.