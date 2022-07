Romaria

O Jornal Oficial do Município saiu nesta semana com publicação do Processo Administrativo nº 082/2022, sobre a contratação de empresa para locação de equipamentos para as festividades da 46ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Os lotes de 01 a 06 foram vencidos pela empresa Turquetti Comércio Locações e Serviços Ltda., pelo valor total de R$ 53.658,00; Lote 07 para a empresa CIA de Rodeio Asa Branca Jr, pelo valor total de R$ 9.900,00 e Lote 08 para a empresa DDHIG Desintupidora, Dedetizadora e Higienizadora Ltda., pelo valor total de R$ 5.194,53.

Falta de quórum

Na última terça-feira, dia 19, uma sessão extraordinária da Câmara convocada para a apreciação de um projeto na área da Saúde teve de ser encerrada sem a votação, pois o número de vereadores presentes foi insuficente para dar prosseguimento. Seria necessária a presença de oito vereadores e compareceram, além do presidente da Casa, Paulo César da Costa (PSB), os vereadores Bertoleti (PSD), Serginho da Farmácia (PSDB), Canarinho (PSDB), Célio Santa Maria (PSB), Danutta Rosseto (Republicanos) e Parafuso (PSD). Justificaram as ausências os vereadores Itaroti (PTB) e Fernando Corretor (Republicanos). O vereador Gláucio do Mototaxi entrou em contato com a Gazeta explicando que não pode comparecer, pois estava com problemas de Saúde

Cobrança

A notícia divulgada pela Gazeta sobre o ocorrido em suas redes sociais gerou muitos comentários por parte dos internautas, que se mostraram indignados com a situação. Na sexta-feira, dia 22, os vereadores voltaram a ser chamados à sede do Legislativo, para que alguns projetos que estão na Casa fossem discutidos, para serem votados em nova sessão. E dessa vez, muitos membros da Câmara estiveram presentes: Paulinho, Serginho, Canarinho, Célio, Danutta, Guilherme (MDB), Magalhães (União Brasil), Maicon Canato (Republicanos) e Parafuso (PSD). Justificaram as ausências os vereadores Itaroti, Fernando Corretor e Gláucio do Mototaxi.

Segunda tem nova sessão

Foi marcada uma sessão extraordinária para esta segunda-feira, dia 25, para a apreciação de votação de projetos importantes, que somam mais de R$ 5 milhões, além de propostas que versam sobre o funcionalismo público. Ao que tudo indica, depois do ocorrido, não haverá problema de quórum para esta reunião.

De cara nova

O site da prefeitura, www.vgsul.sp.gov.br, está com novo layout. Além da melhoria no visual, a página do poder público municipal ficou mais intuitiva e mais simples de navegar.

CEI do Almoxarifado

A Comissão Especial de Inquérito instaurada para apurar denúncias envolvendo ações no Almoxarifado Municipal já ouviu as testemunhas arroladas e está analisando a necessidade de solicitação de mais documentos. O relator da CEI, vereador Célio, comentou a Gazeta que mesmo no recesso do mês de julho, o grupo seguiu com os trabalhos da comissão, para não perder tempo.