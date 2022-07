Cidinho do Pito: 45 edições da Romaria e um legado eterno

Pela primeira vez desde que teve início, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana não terá a presença e a participação de um dos romeiros mais tradicionais da cidade. Infelizmente, Aparecido dos Reis, conhecido como Cidinho do Pito, faleceu aos 78 anos na última semana, no dia 20 deste mês.

A Gazeta de Vargem Grande procura, através desta matéria, prestar uma homenagem ao senhor Cidinho do Pito, bem como a todos os cavaleiros ausentes.

Em entrevista com sua filha, Jucelei Aparecida dos Reis Silva, a reportagem pôde saber um pouco mais sobre a trajetória deste vargengrandense no Desfile dos Cavaleiros, que ocorre no último domingo de julho, em louvor a Sant’Ana, padroeira de Vargem.



Casado com Vita Piovesan dos Reis, já falecida, Cidinho do Pito teve três filhos, sendo Jucelei, Elaine e Lucas, que também faleceu. Além de duas filhas, o romeiro deixou cinco netos, sendo Sheila, Thomaz, Matheus, Carolina e Yasmin, e três bisnetos: Angelyna, Anthony Lucca e João Lucas.

Apaixonado pela Romaria, Cidinho do Pito marcou presença e abrilhantou o evento durante as 45 edições. Ele iniciou na lida com animais quando ainda era garoto e depois de adulto, começou a participar da romaria sem faltar a nenhuma delas.

Jucelei contou que no início, ele levava ela e o seu irmão Lucas para desfilar pelas ruas da cidade a cavalo, até que ele faleceu há sete anos, em 2015. Depois, Cidinho do Pito fez do neto Matheus, filho de Jucelei, o seu companheiro de cavalgada dos próximos anos.



Conforme relembrou, para ele, o desfile de cavaleiros era um verdadeiro evento. Afinal, ainda no início de junho, quase dois meses antes, o romeiro já começava a arrumar os apetrechos para desfilar na Romaria, diante de toda a cidade.

“Meu pai sempre foi nas romarias, participou de todas que tiveram na cidade. Ele ficava muito feliz, era a época do ano que ele mais gostava. A Romaria era um dia muito especial para ele”, contou.

Muito devoto a Nossa Senhora Santana e Nossa Senhora Aparecida, Cidinho do Pito sempre desfilou empunhando o estandarte. A última Romaria que participou foi a de 2019, uma vez que o evento foi paralisado por dois anos devido a pandemia da Covid-19 e retornaria este ano.

A filha contou que antes de falecer, seu pai emocionou-se e ficou extremamente feliz de ver o cartaz de divulgação do evento, no qual aparece montado a cavalo, com a fé no coração, chapéu na cabeça e estandarte na mão.