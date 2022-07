Festival reuniu ginastas de Vargem e região

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura promoveu no último sábado, dia 23, o 1º Festival de Ginástica Artística, que contou com cerca de 105 ginastas de Vargem Grande do Sul e região.

O evento foi realizado no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez e recebeu ginastas da escolinha e do Projeto Atletas Nota 10, realizados pela prefeitura de Vargem Grande do Sul, da Academia Cia do Corpo e do DEC de São José do Rio Pardo, totalizando 105 participantes, além de um grande público presente, entre familiares e amigos.

Segundo a organização, o Festival proporcionou aos participantes um momento de exposição dos exercícios aprendidos nos aparelhos Solo e Salto, além da vivência em participar de um evento com ginastas praticantes de outros locais e municípios da região.

A professora de Ginástica Artística, Marina Francisco, destacou a iniciativa: “Foi um dia muito especial no qual as meninas puderam mostrar os movimentos aprendidos, conhecer tudo que envolve um evento esportivo e se divertirem fazendo Ginástica Artística. Gostaria de agradecer o apoio e carinho dos familiares e amigos presentes, da equipe do Departamento de Esportes e Lazer pelo envolvimento e cuidado para que este evento fosse realizado com sucesso, da Academia Cia do Corpo, com o professor João Pira, do DEC – São José do Rio Pardo, com o professor Rodrigo Ramos, e pela linda participação das meninas em suas apresentações”, comentou.

Os interessados em saber mais sobre as aulas de Ginástica Artística ou praticar outros esportes, o Departamento de Esportes e Lazer possui diversas modalidades esportivas para diferentes idades, basta entrar em contato pelo telefone (19) 3641-2325 para mais informações.